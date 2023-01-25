‏"GTEL2023" للتعليم الإلكتروني.. تشهد إطلاق منصة "توسَّم" للطلاب والممارسين الصحيين

و"تَوسَّم" هي عبارة عن منصة تعليمية للمحتوى المرئي الطبي مثل الأشعة والصور التشخيصية، وتهدف لرفع مستويات الفراسة، والتعرف على التشخيص الصحيح للمتعلمين والممارسين الصحيين بمختلف المراحل عن طريق عرض مكتبة تفاعلية بنيت على بيانات ممثلة للشريحة السكانية المحلية، مع عرض أدوات تدريبية متعددة لبناء المهارات التشخيصية بأعلى المعايير، وتستخدم منصة "تَوسَّم" أيضًا تقنيات الواقع المعزز للتعرف على الصور التشخيصية، وعرض محتوى تعليمي تفاعلي.