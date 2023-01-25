‏"GTEL2023" للتعليم الإلكتروني.. تشهد إطلاق منصة "توسَّم" للطلاب والممارسين الصحيين

شهد ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني "GTEL2023" الذي يقام هذا العام بنسخته الثانية برعاية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، إطلاق جامعة الملك سعود للعلوم الصحية منصة "توسَّم" للطلاب والممارسين الصحيين.
و"تَوسَّم" هي عبارة عن منصة تعليمية للمحتوى المرئي الطبي مثل الأشعة والصور التشخيصية، وتهدف لرفع مستويات الفراسة، والتعرف على التشخيص الصحيح للمتعلمين والممارسين الصحيين بمختلف المراحل عن طريق عرض مكتبة تفاعلية بنيت على بيانات ممثلة للشريحة السكانية المحلية، مع عرض أدوات تدريبية متعددة لبناء المهارات التشخيصية بأعلى المعايير، وتستخدم منصة "تَوسَّم" أيضًا تقنيات الواقع المعزز للتعرف على الصور التشخيصية، وعرض محتوى تعليمي تفاعلي.
كما أطلقت "سعود للعلوم الصحية" مشروع "سِبار"؛ وهو نظام يهدف لتحسين عملية التقييم انطلاقًا من مبدأ أن التقييم جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، يعمل سِبار على التقييم ابتداء من إنشاء الاختبارات عن طريق إتاحة القدرة تحديد على المنحنى التقييمي للاختبارات بالاعتماد على تصنيف بلوم التعليمي، وأيضًا يتيح توزيع الأهداف والمخرجات التعليمية بشكل متناسب باستخدام مفاهيم مثل التقنية الإقناعية والتحليل العكسي.