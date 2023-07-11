الجهات الخدمية بالرياض تصدر 40,354 رخصة حفريات منذ بداية 2023

وذكرت الأمانة، في تقرير إحصائي عن مؤشر أداء الجهات الخدمية، أن نسبة الشكاوى وبلاغات المواطنين المرتبطة بأعمال الحفر التي عالجتها الجهات الخدمية تراوحت ما بين 100% إلى 46%، فيما تصدرت شركة المياه الوطنية قائمة الأكثر استقبالًا للبلاغات، تلاها أمانة منطقة الرياض، ثم مركز مشاريع مدينة الرياض، والشركة السعودية للكهرباء، والاتصالات السعودية، ثم شركتي الاتصالات المتكاملة واتحاد الاتصالات على التوالي.