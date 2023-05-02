بالفيديو: "حافظوا على قيادتكم".. سودانية توجّه رسالة إلى السعوديين وتصف معاناتها

كما عبّرت عن شكرها للسعودية وقيادتها على جهودهم الحثيثة والكبيرة في إجلاء السودانيين والرعايا الأجانب من السودان في ظل الاضطرابات التي تعيشها البلاد، لافتة إلى أنها لم تتوقع تلك المعاملة الطيبة من السعوديين.