بالفيديو: "حافظوا على قيادتكم".. سودانية توجّه رسالة إلى السعوديين وتصف معاناتها

"أنتم في نعمة.. حافظوا على قيادتكم الملك سلمان وولي العهد".. تلك كانت رسالة مواطنة سودانية إلى الشعب السعودي.
ونشر الفنان فايز المالكي على حسابه في "تويتر" مقطع فيديو لاقى رواجًا لسيدة سودانية خلال إجلائها رفقة آخرين من مدينة بورتسودان إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة.
وقالت السيدة السودانية إنها عانت لأول مرة بسبب ويلات الحرب، واصفة شعورها ومعاناتها بسبب عدم وجود مياه للشرب أو الوضوء، أو الاستحمام كأبسط الاحتياجات الإنسانية.
كما عبّرت عن شكرها للسعودية وقيادتها على جهودهم الحثيثة والكبيرة في إجلاء السودانيين والرعايا الأجانب من السودان في ظل الاضطرابات التي تعيشها البلاد، لافتة إلى أنها لم تتوقع تلك المعاملة الطيبة من السعوديين.
ووجهت صاحبة المقطع في نهايته رسالتها إلى الشعب السعودي مفادها المحافظة على النعم التي حباهم الله بها، والمحافظة على قيادتهم الرشيدة حفظها الله.