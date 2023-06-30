ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار في الرياض

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة.