ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار في الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مخالفين لنظام البيئة؛ هم 3 مقيمين من الجنسية المصرية مخالفين لنظام العمل؛ لقطعهم الأشجار من أراضي الغطاء النباتي في منطقة الرياض.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.