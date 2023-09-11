"إغاثي الملك سلمان" يختتم البرنامج التطوعي "21 و22" في مخيم الزعتري بالأردن

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج التطوعي الواحد والعشرين والثاني والعشرين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، بمختلف التخصصات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، بمشاركة 29 متطوعاً، والمنفذ خلال المدة من 1 حتى 8 سبتمبر 2023م.
وشهدت الحملة تقديم دورات لتأهيل الكوادر الطبية في عيادات طب الأسنان، والبصريات، والجلدية، والعلاج الطبيعي، والطب النفسي، بالإضافة إلى إلقاء محاضرات تعليمية وتدريبية في مجال التمديدات الكهربائية، والأمن والسلامة، ودورات للتوعية حول القلق النفسي، والوقاية من التنمر والاعتداء، والخياطة والتطريز، والتعلم بذكاء، وتجاوز الصدمات، إلى جانب إقامة برنامج لتعلم اللغة الإنجليزية، استفاد منها 1.148 فردًا.
وتأتي هذه الجهود الإنسانية ضمن البرامج التطوعية التي تنظمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.
من ناحية ثانية، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتأهيل 25 مدرباً لكرة القدم ضمن البرنامج التطوعي الواحد والعشرين والثاني والعشرين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمشاركة 12 متطوعًا، والمنفذ خلال الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر 2023م.
وتضمن خلال البرنامج تأهيل المدربين على الأساليب الجديدة في كرة القدم وتعريفهم على أحدث خطط وقوانين اللعبة في المجال التدريبي، للحصول على شهادة تدريب (مستوى C) من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتعزيز فرص تمكينهم اقتصادياً.
ويأتي ذلك ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.
إلى ذلك، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 647 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في مدينة نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، استفاد منها 3.882 فرداً، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي بجمهورية موريتانيا للعام 2023م.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة.