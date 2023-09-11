"إغاثي الملك سلمان" يختتم البرنامج التطوعي "21 و22" في مخيم الزعتري بالأردن

وشهدت الحملة تقديم دورات لتأهيل الكوادر الطبية في عيادات طب الأسنان، والبصريات، والجلدية، والعلاج الطبيعي، والطب النفسي، بالإضافة إلى إلقاء محاضرات تعليمية وتدريبية في مجال التمديدات الكهربائية، والأمن والسلامة، ودورات للتوعية حول القلق النفسي، والوقاية من التنمر والاعتداء، والخياطة والتطريز، والتعلم بذكاء، وتجاوز الصدمات، إلى جانب إقامة برنامج لتعلم اللغة الإنجليزية، استفاد منها 1.148 فردًا.