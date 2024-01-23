فبراير المقبل.. يُتوقع اعادة افتتاح السفارة السعودية في سوريا بعد انقطاع 13 عاماً

وفي 6 ديسمبر 2022، تمّ تعيين الدكتور محمد أيمن سوسان؛ سفيرًا لسوريا في السعودية، وفي 24 من الشهر نفسه، تسلّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السعودية، عبدالمجيد السماري؛ نسخة من أوراق اعتماد السفير.