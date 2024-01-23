فبراير المقبل.. يُتوقع اعادة افتتاح السفارة السعودية في سوريا بعد انقطاع 13 عاماً

يُتوقع إعادة افتتاح السفارة السعودية في سوريا في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل، بعد إغلاقٍ استمر لمدة تقارب 13 عاماً.
ووفقًا لتقارير سورية، قام وفدٌ سعودي بزيارة دمشق أخيرًا، ومن بين أجندة الوفد كان إعداد وإعادة افتتاح السفارة والقنصلية السعوديتين في سوريا.
ومن المتوقع أن يقوم فنيون سعوديون بعمليات تفتيش دقيقة للمباني المخصّصة للبعثات الدبلوماسية السعودية، استعدادًا لإعادة افتتاحها.
وفي 6 ديسمبر 2022، تمّ تعيين الدكتور محمد أيمن سوسان؛ سفيرًا لسوريا في السعودية، وفي 24 من الشهر نفسه، تسلّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السعودية، عبدالمجيد السماري؛ نسخة من أوراق اعتماد السفير.