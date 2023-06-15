بركة "بيسان".. نمط معماري فريد للعمارة الإسلامية على دروب الحج القديمة

ويحتوي الموقع على بركة مربعة الشكل مدرجة من الأعلى إلى الأسفل يعود بناؤها إلى القرن الثاني الهجري وهي من بناء هارون الرشيد، كما سميت أيضاً ببركة الرشيد، تجاورها بركة أخرى دائرية الشكل مدرجة من الأعلى إلى الأسفل تنسب لعيسى بن علي العباسي، يوجد بينهما غرفة للمراقبة يتميز تصميمها بوجود القباب عليها والتي أعطتها هيئة كهيئة القصر لذلك سميت كذلك ببركة القصر، كما أن للغرفة أبواباً ذات عقود نصف دائرية، يمر من تحت مستوى الغرفة قناتان خاصتان بتصريف المياه من البركة المربعة التي تعمل كمصفاة إلى البركة الدائرية، تصل المياه إلى البركة المربعة عن طريق قناة أرضية مسقوفة، تمتد من وادي العقيق بمسافة تقدر بحوالي 15 كم.