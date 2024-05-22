"ليوان" تطرح مفهومًا جديدًا في التطوير العقاري مواكبًا لنظام وافٍ معززٍ لنشاط البيع على الخارطة

قدّمت الشركة عدة مشاريع للسوق المحلية، مثل أبتاون وليسن فالي، وآخرها مشروع ليفن ليوان في قلب العاصمة الرياض، على طريق الملك عبدالله والذي يجسّد مفهومًا جديدًا في تسويق المجمعات العقارية متعددة الاستخدامات، تطرح من خلاله حلولًا سكنية ومكتبية وشققًا مخدومة ومحلات تجارية تخدم ما يزيد على 3 آلاف مستفيد من خلال مجمع عقاري متكامل، مع حلول صيانة وتشغيل مستدامة، ليعكس بذلك أسلوبًا متميزًا نابضًا بالحياة.