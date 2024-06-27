استكمالًا لخطة الانتشار.. قائد قوات الأمن البيئي يفتتح مركز العضية بمحمية الوعول بالرياض

يذكر أن محمية الوعول، التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تقع في منطقة الرياض، وتبلغ مساحتها 1841 كم2، وهي عبارة عن هضبة كبيرة ضمن سلسلة جبال طويق تتخللها العديد من الأودية والشعاب والمنحدرات الصخرية وبعض المناطق الرملية، وتتميز بثراء في التنوع الأحيائي الذي يشمل أنواعًا من الكائنات الفطرية، مثل الوعول والغزلان والثعالب والحجل الرملي وأشجار الطلح والسمر والسلم والسدر والغضى.