وزير الطاقة ووزير التجارة الهندي يرأسان اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة

ونوّه وزير الطاقة بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وبالاهتمام الذي تحظى به من قيادتي البلدين الصديقين، في جميع المجالات، مبينًا أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية الهند الصديقة في 2019م قد أرست عهدًا جديدًا من علاقات الشراكة الاستراتيجية توجت بإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي- الهندي، الذي يضم عدة لجان مشتركة.