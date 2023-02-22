الزعاق: قصة السعودية قوامها كالنخلة المعطاء وسرعة تطورها كالفرس العداء

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن اليوم 22 فبراير هو يوم مميز في تاريخ المملكة العربية السعودية، فهو نافذة تاريخية نطل من خلالها لمعرفة نشوء هذا الكيان العظيم.

وأضاف الزعاق، السعودية العظمى لها حكاية ممتدة من ثلاثة قرون انطلقت بسواعد الرجال المخلصين.

وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أنه العام 1727م يحكي لنا القصة التي بدأت من العامية البسيطة إلى العالمية المتينة، فقوامها كالنخلة المعطاء وسرعة تطورها كالفرس العداء؛ لأن همة السعودي مثل "جبل طويق".

وقال الزعاق، إنه عند وصول الشمس إلى نقطة الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر نحتفل باليوم الوطني، وهو اليوم الذي تحول فيه اسم مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وقبل وصول الشمس إلى نقطة الاعتدال الربيعي بـ 22 يوماً نحتفل بيوم التأسيس، فاليوم الوطني فخر واعتزاز ويوم التأسيس تاريخ وأصول وأصالة.

؛ إن اليوم 22 فبراير هو يوم مميز في تاريخ المملكة العربية السعودية، فهو نافذة تاريخية نطل من خلالها لمعرفة نشوء هذا الكيان العظيم.