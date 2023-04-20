جسر الملك فهد مستعدًا لإجازة عيد الفطر المبارك

وأوضح الحساب الرسمي للمؤسسة في منصة تويتر الوثائق المطلوبة والإجراءات المتبعة بكامل تفاصيلها، حيث يتطلب على جميع المسافرين المواطنين إحضار أصل الهوية الوطنية على أن لا تقل صلاحيتها عن 3 شهور، أو حمل جواز السفر على أن لا يقل صلاحيته عن 3 شهور، وتلقي جرعات لقاح (كوفيد – 19) حسب الفئة العمرية، وفي حال اصطحاب العمالة المنزلية يجب حمل الإقامة سارية الفعول وجواز السفر ساري المفعول واستخراج تأشيرة خروج وعودة، ويكون المرافق هو صاحب العمل أو عائلته، إضافةً إلى وجود تأمين طبي عند القدوم إلى السعودية.