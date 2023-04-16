١٣ جامعة تحتل المراتب الأولى بمستوى "متقدم" في مؤشر جودة البيانات الوظيفية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نتائج الجهات الحكومية وشبه الحكومية في "قياس أداء الأجهزة العامة ببناء مؤشر لجودة البيانات الوظيفية في الجهات الحكومية".
وصنف التقييم مستويات نضج الجودة لـ ٥ مستويات هي مستوى "متميز" للجهة التي تحصل على ٤٠٠ درجة فأعلى، و"متقدم" للجهة التي تحصل على ٣٥٠ درجة فأعلى، دون أن تبلغ ال ٤٠٠ درجة، و"متطور" للجهة التي تحصل على ٢٥٠ درجة فأعلى، دون أن تبلغ ال ٣٥٠ درجة، و"ناشيء" للجهة التي تحصل على ١٠٠ درجة فأعلى، دون أن تبلغ ال ٢٥٠ درجة، ومستوى "أولي" للجهة التي تحصل على أقل من ١٠٠ درجة.
وفي التقييم للجامعات السعودية في "مجموعة التعليم والتدريب" لم تحصل أي جامعة على مستوى "متميز" في نضج الجودة، فيما حصلت ١٣ جامعة على مستوى "متقدم"، كان ترتيبها على النحو التالي: جامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك خالد، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة الملك سعود، وجامعة بيشة، وجامعة المجمعة، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة الأمير عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة تبوك، وجامعة الباحة.
أما مستوى "متطور" فحصلت عليه ١٢ جامعة، هي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الجوف، وجامعة طيبة، وجامعة نجران جامعة أم القرى، والجامعة السعودية الإلكترونية، وجامعة جازان، وجامعة الحدود الشمالية، وجامعة القصيم وجامعة جدة، وجامعة الطائف جامعة حائل.
وحصل على مستوى "ناشئ" ٤ جامعات هي: جامعة شقراء، وجامعة الملك فيصل الجوية، وجامعة حفر الباطن وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.
اما مستوى "أولي" فحصلت عليه جامعة واحدة هي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انها أصدرت التقييــم، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم1764 بتاريخ 1441/2/24هــ، حيث نص في الفقرة الثالثة على "قيام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ببناء مؤشر لجودة البيانات الوظيفية في الجهات الحكومية يقيسه المركز بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقدم القيم الفعلية للمؤشر من الوزارة ورفع تقارير دورية عن مدى التزام الجهات الحكومية".
وذكرت أن المؤشر عبارة عن معادلة تحوي أربع مركبات وهي كالتالي:
أولاً: الربط الإلكتروني وتوفير البيانات، حيث يتطلب من الجهات الحكومية الارتباط آليا مع الوزارة لجلب مجموعات البيانات الوظيفية التي تم اعتمادها من قبل الوزارة، حيث أن وزن هذا المركب يقدر بـ 40%، وتقرأ قيم المركب من خدمة التزام للربط الإلكتروني.
ثانياً: تحديث بيانات الموظفين، إذ يتطلب من الجهات الحكومية تحديث بيانات الموظفين التاريخية والحالية في سجلات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى قياس تفاعل مختصي الموارد البشرية مع طلبات التحديث، حيث إن وزن هذا المركب يقدر بـ 35%، وتقرأ قيم المركب من خدمة بياناتي الوظيفية.
ثالثاً: توثيق عمليات الموظفين والوظائف، ويتطلب من الجهات الحكومية العمل على توثيق عمليات الموظفين والوظائف والمتعلقة بالمجموعات الوظيفية وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ العملية، حيث إن وزن هذا المركب يقدر بـ 15%، وتقرأ قيم المركب من العمليات التي تتم على أنظمة الوزارة.
رابعاً: اعتماد الميزانية، ويتطلب من الجهات الحكومية العمل على مراجعة الميزانية واعتمادها خلال 60 يومًا من تبليغ الميزانية للجهات الحكومية، حيث أن وزن هذا المركب يقدر بـ 10%، وتقرأ قيم المركب من العمليات التي تتم على أنظمة الوزارة.