١٣ جامعة تحتل المراتب الأولى بمستوى "متقدم" في مؤشر جودة البيانات الوظيفية

وصنف التقييم مستويات نضج الجودة لـ ٥ مستويات هي مستوى "متميز" للجهة التي تحصل على ٤٠٠ درجة فأعلى، و"متقدم" للجهة التي تحصل على ٣٥٠ درجة فأعلى، دون أن تبلغ ال ٤٠٠ درجة، و"متطور" للجهة التي تحصل على ٢٥٠ درجة فأعلى، دون أن تبلغ ال ٣٥٠ درجة، و"ناشيء" للجهة التي تحصل على ١٠٠ درجة فأعلى، دون أن تبلغ ال ٢٥٠ درجة، ومستوى "أولي" للجهة التي تحصل على أقل من ١٠٠ درجة.