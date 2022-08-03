ملامح خدمية متنوعة ومتطورة.. "السديس" يعتمد الخطة التشغيلية لموسم العمرة

وأوضح السديس، أن خطة الرئاسة التشغيلية تركز على تقديم خدمات نوعية ومتطورة لقاصدي المسجد الحرام وإثراء تجربة الزائر عن طريق الخدمات التقنية المميزة التي تسهّل على ضيوف بيت الله الحرام أداء مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة.