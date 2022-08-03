ملامح خدمية متنوعة ومتطورة.. "السديس" يعتمد الخطة التشغيلية لموسم العمرة

اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خطة الرئاسة التشغيلية لموسم العمرة لعام ١٤٤٤هـ.
وأوضح السديس، أن خطة الرئاسة التشغيلية تركز على تقديم خدمات نوعية ومتطورة لقاصدي المسجد الحرام وإثراء تجربة الزائر عن طريق الخدمات التقنية المميزة التي تسهّل على ضيوف بيت الله الحرام أداء مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة.
وأكّد الشيخ السديس، أن الرئاسة سخرت طاقاتها البشرية والتشغيلية والفنية والتقنية والتوجيهية كافة لموسم العمرة وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله-.