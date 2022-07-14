عيادات طبية متنقلة ترافق الحُجاج على طريق الهجرة السريع

يُذكر أن الفرق الصحية بالعيادات الطبية المتنقلة على طريق الهجرة قدّمت خدماتها الطبية لـ4322 حاجاً وحاجة خلال الموسم الأول من حج هذا العام 1443هـ، وتم خلالها تحويل 6 حالات لمستشفى الحمنة العام؛ لإكمال مراحل علاجهم، كما تستمر العيادات الطبية المتنقلة في تقديم خدماتها حتى نهاية شهر ذي الحجة الجاري.