متحدثة "التعليم": تغييرات وتحديثات بالمناهج الدراسية وتوجه نحو الرقمنة

ولفتت الشهري إلى أن عمليات تطوير المناهج شملت 3 أشكال؛ أولًا العمل على مناهج جديدة، وثانيًا تطوير وتحديث المناهج الحالية، وثالثًا التوجه نحو الرقمنة، وهذا سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة.