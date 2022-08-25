متحدثة "التعليم": تغييرات وتحديثات بالمناهج الدراسية وتوجه نحو الرقمنة
كشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم "للتعليم العام" ابتسام الشهري، عن العديد من التغييرات والتحديثات التي تمت على المناهج الدراسية الحالية، كتحديث أسماء الجهات الحكومية والأرقام والتواريخ وتوفير كتب رقمية عبر منصة "مدرستي".
وأشارت الشهري في تصريحات لقناة "الإخبارية"، حول عملية تحديث وتطوير المناهج التعليمية التي تسير بشكل مستمر خاصة في المرحلة الثانوية، أن وزارة التعليم تقوم على تحديث وتطوير المناهج بشكل مستمر؛ لمواكبة مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
ولفتت الشهري إلى أن عمليات تطوير المناهج شملت 3 أشكال؛ أولًا العمل على مناهج جديدة، وثانيًا تطوير وتحديث المناهج الحالية، وثالثًا التوجه نحو الرقمنة، وهذا سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة.
وتابعت: سيشهد العام الدراسي الجديد تدريس اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثاني الابتدائي، وتدريس المهارات الرقمية لطلاب الخامس الابتدائي والصف الثاني المتوسط، كما سيتم تدريس مواد تخصصية لمسارات المرحلة الثانوية تمكّن الطلاب من الحصول على المهارات اللازمة لتهيئتهم لسوق العمل.