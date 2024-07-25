"مدينة الصين" تخطف أنظار زوار "سيتي ووك" في موسم جدة 2024

خطفت الديكورات المميزة والأزياء والأطعمة الشعبية داخل مدينة الصين في (سيتي ووك) أنظار زوار موسم جدة 2024؛ الذي تتواصل فعالياته تحت شعار (من جديد).
فإذا كنت تريد التعرف عن قرب على الثفافة الصينية وتجرب طعامها المميز والتجول في أسواقها الشعبية، فليس عليك قطع تذكرة طيران وحجز فنادق ورحلات تكلفك آلاف الريالات، إذ أصبح بإمكانك قضاء تجربة صينية مميزة داخل السعودية.
وتتيح (سيتي ووك)؛ إحدى أبرز وجهات موسم جدة 2024، لزوارها استكشاف ثقافة الصين، من خلال العديد من الأنشطة التفاعلية والعروض الترفيهية، إذ يستمتع الزوار في رحلة ساحرة على (ظهر التنين) بأجواء فريدة تجمع بين الفنون والموروث الحضاري والثقافي للصين، والتفاعل مع جوانب مختلفة من التراث الشعبي الغني.
وتقدم (سيتي ووك) لزوارها من خلال مدينة الصين، التي تقام للمرة الأولى في موسم جدة، تجربة استثنائية تغني أصحابها عن قطع آلاف الأميال، فبمجرد أن تطأ قدماك "china town" تشعر كأنك تسير في أحد شوارع بكين أو أحد أحياء مدينة جوانزو.
كل شيء بالمدينة مميز، فالديكورات الخاصة تخطف أنظار الزوار، والمطاعم والأكلات الشعبية لها مذاق خاص، فضلاً عن الأسواق الصينية التقليدية.
وتتميز مباني المدينة بطابع خاص، إذ جرى تصميمها على أساس العمارة الصينية التي تتكون من ثلاثة عناصر رئيسة هي منصة الأساس والإطار الخشبي والسقف الزخرفي، بالإضافة إلى السياج المستطيل ذي الجوانب الأربعة.
ويكسو اللون الأحمر مدينة الصين، في تناغم من أصوات الموسيقي الصينية التي تطرب أسماع الزوار، وتجذب الأزياء الشعبية أنظار الحضور خاصة من النساء.
ويحرص زوار موسم جدة على القيام والاستمتاع بجولات داخل مدينة الصين لاكتشاف روعة المباني الكلاسيكية، والاستمتاع بالكرنفالات التي تجسد الثقافة الصينية، والتعرف عروض ومنتجات الصناعات والحرف اليدوية الشعبية التقليدية.
ولا تتوقف تجربة مدينة الصين عند هذا الحد، بل إنها تجذب محبي الإثارة والتشويق، من خلال مغامرات لا تُنسى مليئة بالحماس والمتعة والتفاعل مع الألعاب والمغامرات المتنوعة، مثل "ماجك"، و"ميني بمپر كارز"، و"دمبو فلاينج"، و"إنتوكس"، و"فريزي"، و"دبل لوپ كوستر".
ويحظي زوار موسم جدة بتجربة خاصة من خلال التعرف على المطعم الصيني، والاستمتاع بأشهى المأكولات العصرية والتقليدية التي تقدمها العديد من المقاهي والمطاعم ومنها مطاعم: "قاشد"، و"بوب"، و"بالون"، و"ذا پينك پروجكت"، إلى جانب مزيج مثير من شاي الفقاعات والعصائر والسموذي والميلك شيك.
وتجذب العروض الفنية التي تقام في الساحة الصينية زوار (سيتي ووك)، إذ يجري تقديم عروضٍ حية تشمل الفنون الشعبية والتراثية التي تجسيد هوية الصين وعاداتها وتقاليدها وموروثها الشعبي.