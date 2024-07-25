"مدينة الصين" تخطف أنظار زوار "سيتي ووك" في موسم جدة 2024

ولا تتوقف تجربة مدينة الصين عند هذا الحد، بل إنها تجذب محبي الإثارة والتشويق، من خلال مغامرات لا تُنسى مليئة بالحماس والمتعة والتفاعل مع الألعاب والمغامرات المتنوعة، مثل "ماجك"، و"ميني بمپر كارز"، و"دمبو فلاينج"، و"إنتوكس"، و"فريزي"، و"دبل لوپ كوستر".