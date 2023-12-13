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مغادرة الطائرة السعودية الـ 25 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

متجهة إلى مطار العريش الدولي.. وتحمل على متنها سيارتَي إسعاف
مغادرة الطائرة السعودية الـ 25 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

غادرت الرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتحمل على متنها سيارتَي إسعاف، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

يُذكر أن 14 سيارة إسعاف دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح الحدودي متضمنة التجهيزات الطبية الأساسية.

يأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

غزة
الطائرة الإغاثية السعودية
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25

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