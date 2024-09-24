موجات الحر اللاهبة انقضت.. "الزعاق": الصيف يودّعنا الآن بموجات حارّة ونعيش موسماً "أصفري"

وأكمل في فيديو على حسابه في "إكس"، لا ننسى أن التقلبات الجوية الحادّة هذه تعطينا مناعة ضدّ موجات البرد المستقبلية، لافتاً إلى أن الأمراض المتفشية خلال هذه الأيام يسميها العامة بموسم "أصفري"؛ لأن الأجساد تصفر من كثرة الأمراض، فيما يسميها الفلكيون بموسم الخريف؛ لتزامنها مع موسم خراف الثمار.