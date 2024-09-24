موجات الحر اللاهبة انقضت.. "الزعاق": الصيف يودّعنا الآن بموجات حارّة ونعيش موسماً "أصفري"

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق؛ إن الصيف يودّعنا الآن بموجات حارّة بين آنٍ وآخر؛ فالصيف لا يرحل عنا بشكلٍ مفاجئ؛ بل بتثاقلٍ مُمل.
وأضاف "الزعاق"؛ لهذا السبب درجات الحرارة ونسب الرطوبة في تذبذبٍ مستمرٍ، لكن من المُسلمات أن موجات الحر اللاهبة ودّعتنا ولن نستقبلها إلا بعد 6 أشهر تقريباً.
وتابع، خلال هذه الأيام تنتعش الطبيعة وتخضر النباتات وترتاح الطيور والمواشي.
وأكمل في فيديو على حسابه في "إكس"، لا ننسى أن التقلبات الجوية الحادّة هذه تعطينا مناعة ضدّ موجات البرد المستقبلية، لافتاً إلى أن الأمراض المتفشية خلال هذه الأيام يسميها العامة بموسم "أصفري"؛ لأن الأجساد تصفر من كثرة الأمراض، فيما يسميها الفلكيون بموسم الخريف؛ لتزامنها مع موسم خراف الثمار.