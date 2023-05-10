هل سينجو "مُهرّب ومُروّج المخدرات" من العقوبة عند نقل الأموال للزوجة والأبناء؟

وبحسب المادة الـ37، يُعاقَب مُهربو ومُروجو المخدرات بعقوبات لا تقل عن 15 عامًا سجنًا، تُشدَّد في حالات معينة، فيما يُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة كل من حاز مادة مخدرة أو بذورًا أو نباتًا من النباتات التي تُنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو باع شيئًا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلّمه أو تسلّمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت، أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخَّص بها في هذا النظام.