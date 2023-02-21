شاهد.. كتب أجنبية نادرة عن تاريخ المملكة في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

وكانت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة قد ترجمت العديد من كتب الرحالة والمستشرقين الذين زاروا الجزيرة العربية قبل تأسيس المملكة وبعد التأسيس؛ حيث شكلت كتاباتهم هدفًا كبيرًا للباحثين والدارسين لأحوال الجزيرة العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما باتت مصدرًا مهمًّا لتاريخها في جميع المجالات، فضلًا عن مذكراتهم التي سجلوا فيها يومياتهم وأحوالهم التي جاءت متباينة بما اشتملت عليه من معلومات وانطباعات.