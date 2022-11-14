توجيه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من التساهل في الطلاق

وجّـه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، الخطباء بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق 24/4/1444هـ، إلى "التحذير من التساهل في الطلاق"، ووجوب التصدي لهذه الظاهرة وإيضاح خطورتها على النشء والمجتمع، وبيان الواجب على الزوجين عند حصول الخلاف بينهما وعدم اللجوء إلى الطلاق أو طلبه.
جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير اليوم الاثنين تضمن التأكيد على أًصحاب الفضيلة بتخصيص خطبهم عن هذا الموضوع وتضمينها المحاور التالية "اهتمام الإسلام بما يصلح الحياة الزوجية ويؤلف بين الزوجين، وأثر استقرار الزوجين على الأسرة, وبيان عظم أمر الطلاق، والتنبيه إلى عدم التهاون فيه، والأحكام الشرعية للطلاق".
جاء توجيه وزير الشؤون الإسلامية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة عبر منابرها الدعوية لنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، تماشياً مع الرسالة التي تضطلع بها الوزارة لتوظيف المنابر الدعوية بما يخدم المجتمع ويساهم في تقوية اللحمة والترابط المجتمعي ويحافظ على الأمن والاستقرار.