الهيئة الملكية لرأس الخير توقّع مذكرات تفاهم مع شركات صناعية بـ ١.٦٧٤ مليار ريال

وقّعت الهيئة الملكية لمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، أمس، مذكرات تفاهم مع الشركة الكيميائية السعودية المحدودة، وشركة تقنية الألمنيوم الحديثة للصناعة، بقيمة إجمالية بلغت مليارا و 674 مليون ريال، بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم.