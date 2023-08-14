الهيئة الملكية لرأس الخير توقّع مذكرات تفاهم مع شركات صناعية بـ ١.٦٧٤ مليار ريال

وقّعت الهيئة الملكية لمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، أمس، مذكرات تفاهم مع الشركة الكيميائية السعودية المحدودة، وشركة تقنية الألمنيوم الحديثة للصناعة، بقيمة إجمالية بلغت مليارا و 674 مليون ريال، بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم.
ومثّل الهيئة الملكية خلال توقيع مذكرات التفاهم الرئيس التنفيذي لمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية المهندس أحمد بن محمد حسن، وعن الشركة الكيميائية السعودية المحدودة الرئيس التنفيذي عبد الله الزنيدي، وشركة تقنية الألمنيوم الحديثة للصناعة العضو المنتدب يوسف المعبيد.
وتعمل هذه المذكرات على إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج لفائف الألمنيوم وإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج الأمنيوم نيترات، وذلك بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، ومن المتوقع أن توفر هذه المصانع أكثر من 488 فرصة عمل مباشرة.
يُذكر أن هذه المشاريع ستدعم استراتيجية الهيئة الملكية الرامية إلى التوسع في مجال الصناعات التعدينية المتخصصة وتعزيز مبدأ التكامل الصناعي.