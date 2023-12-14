"الأرصاد": يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تَحُد من مدى الرؤية الأفقية؛ خاصة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، كذلك على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل).