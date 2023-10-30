"عبير العيسى" ضمن قائمة أفضل 40 شخصاً لعام 2023 في مجال الإعلان

في إنجاز مهم بمجال الإعلان في المملكة العربية السعودية، تم اختيار "عبير سعود العيسى"، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـThe Bold Group، كواحدة من أفضل 40 شخصاً دون سن الأربعين لعام 2023 من قبل مجلة "Ad Age"، حيث تعنى هذه القائمة المرموقة بالمحترفين الشباب دون سن الأربعين الذين قدموا إسهامات ملحوظة في مجالات الإعلام والتقنية والإعلان والتسويق خلال العام الماضي.
ويعتبر اختيار "عبير" ضمن هذه القائمة المتميزة إشارة إلى أنها واحدة من أولى رائدات الأعمال السعوديات اللاتي حققن تغييرات محورية في قطاع الإعلان.
ففي المشهد المزدحم بالمواهب العالمية، نحتت "عبير" مكانة فريدة من نوعها من خلال تعزيز الابتكار ووضع معايير إبداعية جديدة من خلال The Bold Group، فيما لم تقتصر قيادتها الحكيمة ومبادراتها الجريئة على إعادة تعريف مفهوم الدعاية والإعلان في المملكة العربية السعودية فقط، بل وضعت نموذجاً يحتذى به لرائدات الأعمال في المنطقة، كما لعبت دوراً فعالاً في دفع حدود الدعاية والإعلان، مما أحدث تأثيراً عالمياً تم توثيقه الآن من قبل مجلة Ad Age.
وأشارت "عبير" بأن تصنيفها ضمن هذه القائمة ليس مجرد إنجاز فردي؛ إنه بمثابة تأكيد لفريق The Bold Group والعمل الرائد الذي أنجزوه، وقالت: "تصنيفي ضمن قائمة Ad Age's 40 Under 40 هو أكثر من مجرد إنجاز شخصي، أعتبره بمثابة تأكيد وتوثيق على التحول الذي نصنعه في The Bold Group، ودلالة على الثورة الإبداعية التي أشعلناها في قطاع الدعاية والإعلان في المملكة العربية السعودية".
ويضاف تصنيف Ad Age إلى قائمة متزايدة من الأوسمة التي حصلت عليها "عبير" و The Bold Group، مما يعزز التزامهم بالتميز والابتكار، كما يعتبر هذا التقدير شهادة على شغفهم ودورهم البارز كصناع تغيير في مجال الإعلان.