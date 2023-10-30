"عبير العيسى" ضمن قائمة أفضل 40 شخصاً لعام 2023 في مجال الإعلان

ففي المشهد المزدحم بالمواهب العالمية، نحتت "عبير" مكانة فريدة من نوعها من خلال تعزيز الابتكار ووضع معايير إبداعية جديدة من خلال The Bold Group، فيما لم تقتصر قيادتها الحكيمة ومبادراتها الجريئة على إعادة تعريف مفهوم الدعاية والإعلان في المملكة العربية السعودية فقط، بل وضعت نموذجاً يحتذى به لرائدات الأعمال في المنطقة، كما لعبت دوراً فعالاً في دفع حدود الدعاية والإعلان، مما أحدث تأثيراً عالمياً تم توثيقه الآن من قبل مجلة Ad Age.