شاهد.. أمير القصيم يكرم "الحرس الوطني" لفوزها بجائزة صناعة المحتوى الرقمي

وتنظم إمارة منطقة القصيم هذه الجائزة ضمن مبادراتها في جانب الأمن الفكري، وأقيم حفل تكريم 40 فائزاً بجائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي، من الجهات الحكومية والأفراد بنسختها الثانية، بحضور الأمير بندر بن مشاري مساعد وزير الداخلية، ونائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي صالح العثيم، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من المسؤولين بالمنطقة وممثلي الوزارات الفائزة بالجائزة.