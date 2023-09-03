انطلاق معرض "داري" ببريدة بمشاركة 55 صانعًا للعطور

وقال "المطيري": "هذا الأمر أوجد أكثر من 55 ركنًا مشاركًا من العطورات المحلية المميزة، كما أتاح المجال للشباب الذين طرقوا هذا المجال لاكتساب الخبرة ممن سبقهم، علاوة على أن المعرض ساهم في توفير أكثر من 300 فرصة عمل للشباب من الجنسين".