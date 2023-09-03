انطلاق معرض "داري" ببريدة بمشاركة 55 صانعًا للعطور

انطلق معرض "داري" الرابع للعطور والبخور ببريدة، اليوم الأحد، تحت شعار "نوّرنا يا عطر"، بمشاركة أكثر من 55 صانعًا من أصحاب العلامات السعودية التجارية.
يأتي المعرض دعمًا لصناعة قطاع العطور، والذي يشهد تناميًا في السنوات الأخيرة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.
وقال المشرف العام على المعرض محمد بن سالم المطيري: "يأتي المعرض في نسخته الرابعة بعد ثلاث نسخ ناجحة في تبوك وعرعر وعنيزة.
وأضاف: هذا ما دعا لإقامة النسخة الرابعة ببريدة، التي تمتاز بالقوة الاقتصادية وكثافة السكان.
وتابع: "نهدف لدعم الحراك الاقتصادي لمنتجات العطور والبخور والأزياء، وكذلك تفعيل المنتجات ذات العلاقة؛ مثل: المطاعم والكافيهات والمنتزهات الترفيهية".
وقال "المطيري": "هذا الأمر أوجد أكثر من 55 ركنًا مشاركًا من العطورات المحلية المميزة، كما أتاح المجال للشباب الذين طرقوا هذا المجال لاكتساب الخبرة ممن سبقهم، علاوة على أن المعرض ساهم في توفير أكثر من 300 فرصة عمل للشباب من الجنسين".