بالصور: وزارة الداخلية.. جهود إعلامية واتصالية في موسم حج آمن وميسّر

وشملت جهود "الداخلية" التوعوية، بالتعاون مع الشركاء، الطرقات العامة في مدن المملكة ومحافظاتها، ومداخل منطقة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، والمطارات والمنافذ والموانئ، وسكن ضيوف الرحمن وأماكن وجودهم، إضافةً إلى إقامة المؤتمر الرئيس لقيادات أمن الحج، و(3) مؤتمرات للمتحدث الأمني للوزارة في أيام الثامن والتاسع والعاشر من ذي الحجة، بمشاركة وزارات: الصحة والحج والعمرة والنقل، لتناول آخر مستجدات الحج، إضافة إلى إقامة معارض في المدينة المنوّرة ومحافظة جدة والعاصمة المقدّسة، وتسخير التقنية في إصدار تصاريح دخول العاملين في خدمة ضيوف الرحمن ومركباتهم، والتنسيق للإعلام الدولي والمحلي، وتزويد القنوات التلفزيونية والصحف والإذاعات بالمحتوى المرئي والمكتوب.