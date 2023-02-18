دفء يخيّم وحرارةٌ أعلى من المعدلات.. قراءة لـ"طقس المملكة في أسبوع"

تشير آخر الخرائط الجوية الناتجة عن المحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بحدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة في أغلب مناطق المملكة خلال الأيام القادمة؛ لتصبح بذلك أدفأ من معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، بالتزامن مع استقرار الطقس في عموم المناطق بمشيئة الله.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن تميل درجات الحرارة للارتفاع غدًا الأحد في أغلب المناطق؛ ولكنها تبقى أقل من معدلاتها المعتادة في المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية؛ بحيث يكون الطقس صحوًا ولطيف الحرارة نهارًا في أغلب المناطق، ودافئًا في المناطق الغربية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة في أغلب المناطق، وجنوبية شرقية نشطة أحيانًا على بعض المناطق الغربية.
وتُبَين ذات خرائط التنبؤات الحاسوبية، توقعاتٍ بارتفاعٍ آخر في درجات الحرارة يوم الاثنين في أغلب مناطق المملكة، وخاصة المناطق الشمالية الغربية، ويتحول الطقس ليصبح معتدل الحرارة نهارًا في أغلب المناطق، ودافئًا في المناطق الغربية. وعلى الرغم من هذا الارتفاع يُتوقع أن تبقى الأجواء باردة نسبيًّا ليلًا في أغلب المناطق الشمالية والوسطى والشرقية؛ وفق موقع " طقس العرب".
ومن المرتقب أن يطرأ ارتفاع متتالٍ على درجات الحرارة خلال النصف الثاني من الأسبوع؛ مما يعني أن درجات الحرارة ستصبح أدفأ من معدلاتها المعتادة نسبةً لمثل هذا الوقت من العام في أغلب مناطق المملكة، وتتحول الأجواء من كونها باردة (في هذه الأيام) إلى معتدلة الحرارة؛ بل قد تميل للحرارة في فترات الظهر والعصر بمشيئة الله.