دفء يخيّم وحرارةٌ أعلى من المعدلات.. قراءة لـ"طقس المملكة في أسبوع"

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تميل درجات الحرارة للارتفاع غدًا الأحد في أغلب المناطق؛ ولكنها تبقى أقل من معدلاتها المعتادة في المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية؛ بحيث يكون الطقس صحوًا ولطيف الحرارة نهارًا في أغلب المناطق، ودافئًا في المناطق الغربية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة في أغلب المناطق، وجنوبية شرقية نشطة أحيانًا على بعض المناطق الغربية.