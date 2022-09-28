بالفيديو.. الراجحي لـ"يا هلا بالعرفج": البطالة في تنازل.. والسعوديون في "الخاص" تجاوزوا المليونَيْن
استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، تحدَّث من خلاله عن حفل تكريم المشروعات والشخصيات الرائدة في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية، والمشاريع والشركات الصغيرة والمتميزة في مجال الإحلال والتوطين من السعودية ودول الخليج العربية، كما ذكر أن نِسَب البطالة في تنازل، وعدد السعوديين في القطاع الخاص تجاوز مليونَيْن ومائتي ألف.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج مقطع فيديو للإعلامي "عبدالله البرقاوي"، تحدَّث عن قرار إلزام المعلنين على مواقع التواصل الاجتماعي باستخراج ترخيص. وعقَّب عامل المعرفة على ذلك قائلاً: "هذا القرار في صالح الجميع".
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "متعة أن تكون في الثلاثين"، كما عرض مقطعًا مرئيًّا للإعلامي "محمد شقاء"، تحدَّث من خلاله عن الكتاب.
وفي سياق فقرة سيرة وتر روى الملحن "حمد الخضر" قصة أغنية "أحب السعودية" التي غناها الفنان عبدالله الرويشد.