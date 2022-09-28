بالفيديو.. الراجحي لـ"يا هلا بالعرفج": البطالة في تنازل.. والسعوديون في "الخاص" تجاوزوا المليونَيْن

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، تحدَّث من خلاله عن حفل تكريم المشروعات والشخصيات الرائدة في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية، والمشاريع والشركات الصغيرة والمتميزة في مجال الإحلال والتوطين من السعودية ودول الخليج العربية، كما ذكر أن نِسَب البطالة في تنازل، وعدد السعوديين في القطاع الخاص تجاوز مليونَيْن ومائتي ألف.