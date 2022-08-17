"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والبيئي بحجة وصعدة

وجرى خلال الفترة من 27 يوليو حتى 2 أغسطس 2022م في محافظة حجة ضخ 2.656.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 395.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 30 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 44.757 فردًا.