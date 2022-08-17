"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والبيئي بحجة وصعدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وجرى خلال الفترة من 27 يوليو حتى 2 أغسطس 2022م في محافظة حجة ضخ 2.656.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 395.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 30 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 44.757 فردًا.
يأتي هذا فيما قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 502 مستفيد خلال الفترة من 27 يوليو حتى 2 أغسطس 2022م، كما راجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 68 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 61 مراجعًا، وعيادة الباطنية 112 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 7 مستفيدين.
فيما صرفت الأدوية لـ 251 مستفيدًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 3 مستفيدين، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان، وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 127 مريضًا، ونُفّذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.