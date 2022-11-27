"أمين منظمة التعاون الإسلامي" يؤكّد أهمية الشراكة مع المنتدى العالمي لتحالف الحضارات

وأشار إلى أن الأشكال الجديدة للمشاعر والممارسات المرتبطة بمعاداة الإسلام والعنصرية وكراهية الأجانب والتمييز التي يبدو مع الأسف أنها آخذة في الازدياد في بعض أنحاء العالم، وحثّ على أن هذه الظواهر المحرّضة على الكراهية لا يمكن التخلص منها إلا بالسعي المشترك لتوعية المجتمعات المتنوعة في جميع أنحاء عالمنا بقيمة وفضائل التعددية الحضارية وبذل الجهود لتحقيق التناغم بين الثقافات والحضارات.