"الأرصاد": هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على جازان وعسير والباحة ومكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي؛ يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/سرعة تتحوّل تدريجياً شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.