"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مع شبه انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة نجران تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية على شرورة حتى الساعة العاشرة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، تستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.