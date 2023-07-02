"الشؤون الإسلامية" توزع هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين بمنفذ "حالة عمار"

وثمّن الحجاج المغادرون ما تقوم به المملكة من مشاريع عملاقة وضخمة لتسهيل سير الحاج من أول نقطة دخول للمملكة حتى يصل المشاعر المقدسة؛ مما أسهم في تيسير وسهولة أداء حجاج بيت الله الحرام لفريضة حج هذا العام 1444هـ، سائلين الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد قادةً وشعبًا ويديم عليها الأمن والأمان.