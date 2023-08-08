خلال ٦ أشهر.. 439 ألف مستفيد من الخدمات الصحية المقدمة بالرعاية العاجلة بتجمع المدينة

تمكّنت الفرق الطبية بمراكز الرعاية العاجلة بتجمع المدينة المنورة الصحي، من تقديم خدماتها الطبية لـ439,428 مستفيدًا خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م، وذلك من خلال 12 مركزًا داخل المدينة ومحافظاتها تعمل على مدار الساعة.
وأوضح تجمع المدينة الصحي أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة في مركز مستشفى الميقات للرعاية العاجلة؛ بلغ 36،285 مستفيدًا، فيما استقبل مركزُ الهجرة للرعاية العاجلة 90،277 مستفيدًا، وكان مركز الدعيثة قد استقبل 87,256 مراجعًا، كما قدّمت الفرق الطبية خدماتها لـ68،277 مستفيدًا بمركز وعيرة للرعاية العاجلة.
وأضاف التجمع الصحي: أن الفرق الطبية بمركز مستشفى الأمير عبدالمحسن للرعاية العاجلة، قدمت خدمتها لـ24،534 مراجعًا، فيما استقبل مركز المنشية بمحافظة العلا 20،196 مستفيدًا.
كما استقبل مركز السميري للرعاية العاجلة بمحافظة ينبع 27،078 مراجعًا، ومركز الشرقية استقبل 23،077 مستفيدًا، كما قدم مركز حنين بمحافظة بدر خدماته لـ39086 مستفيدًا خلال ستة أشهر، واستفاد من خدمات مركز مستشفى خيبر للرعاية العاجلة 14515 مراجعًا.
فيما قدّم مركز الصلصلة الخدمات الطبية لـ8847 مراجعًا خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م، وتعمل مراكز الرعاية العاجلة بتجمع المدينة المنورة الصحي، على تقديم الخدمات الصحية اللازمة للحالات الباردة والخفيفة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع؛ من خلال تجهيزات طبية متكاملة وكوادر بشرية مؤهلة.