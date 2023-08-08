خلال ٦ أشهر.. 439 ألف مستفيد من الخدمات الصحية المقدمة بالرعاية العاجلة بتجمع المدينة

وأوضح تجمع المدينة الصحي أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة في مركز مستشفى الميقات للرعاية العاجلة؛ بلغ 36،285 مستفيدًا، فيما استقبل مركزُ الهجرة للرعاية العاجلة 90،277 مستفيدًا، وكان مركز الدعيثة قد استقبل 87,256 مراجعًا، كما قدّمت الفرق الطبية خدماتها لـ68،277 مستفيدًا بمركز وعيرة للرعاية العاجلة.