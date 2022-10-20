دواجن الوطنية شاركت في معرض "سيال باريس 2022" أحد أكبر المعارض المتخصصة في الصناعات الغذائية عالميًّا

شاركت "دواجن الوطنية" في معرض "سيال باريس 2022" للصناعات الغذائية الذي انتهى في 19 أكتوبر 2022، ويستقطب أبرز الجهات الفاعلة والخبراء المتخصصين في قطاع التغذية والمشروبات من أكثر من 100 دولة حول العالم، وتشارك فيه دواجن الوطنية بجناح مميز.
وضمّ المعرض نحو 21 قسمًا، ويحوي تحت سقفه نحو 7 آلاف جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، فيما يتوقّع أن يصل عدد زائريه إلى أكثر من 160 ألف زائر مع نهاية أيام المعرض، الذي يُعدّ فرصة فريدة للاطلاع على المنتجات الغذائية، في وقت تحظى فيه المنتجات الغذائية الحلال باهتمام واسع، في ظل عدد الجالية الإسلامية الكبير في القارة الأوروبية.
من جهته قال سعادة الأستاذ عبد الله بن سعود أبو حيمد الرئيس التنفيذيّ لشركة دواجن الوطنية: إن المشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير تأتي امتدادًا للدور المهم لـ"دواجن الوطنية" في إبراز مدى التطور الكبير الذي حققته الصناعات الغذائية السعودية، كما يؤكد حرص الشركة على الاطلاع على أحدث المنتجات الغذائية وأفضلها في السوق العالمية، ومناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه هذه الصناعة في العالم، وخاصة أن "دواجن الوطنية" تُعد الشركة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في هذا المجال.
وتأتي مشاركة "دواجن الوطنية" في المعرض العالمي، بالتزامن مع مشاركتها في فعاليات النسخة التاسعة والثلاثين من المعرض الدولي للزراعة والصناعات الزراعية والغذائية والتغليف والاستزراع المائي في السعودية، الذي يعدّ أكبر معرض زراعي في منطقة الشرق الأوسط، ويقام تحت رعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية في الفترة من 10 إلى 20 أكتوبر الجاري.
وتعدّ "دواجن الوطنية" أحد المشاريع العملاقة على مستوى العالم في مجال إنتاج الدواجن والمواد الغذائية المشتقّة منها، وهي الأكبر على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط في هذه الصناعة؛ حيث يبلغ حجم إنتاجها اليومي مليون دجاجة، و1.5 مليون بيضة مائدة.