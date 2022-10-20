دواجن الوطنية شاركت في معرض "سيال باريس 2022" أحد أكبر المعارض المتخصصة في الصناعات الغذائية عالميًّا

وضمّ المعرض نحو 21 قسمًا، ويحوي تحت سقفه نحو 7 آلاف جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، فيما يتوقّع أن يصل عدد زائريه إلى أكثر من 160 ألف زائر مع نهاية أيام المعرض، الذي يُعدّ فرصة فريدة للاطلاع على المنتجات الغذائية، في وقت تحظى فيه المنتجات الغذائية الحلال باهتمام واسع، في ظل عدد الجالية الإسلامية الكبير في القارة الأوروبية.