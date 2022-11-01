أرامكو: ارتفاع صافي الربح إلى 159.12 مليار ريال في الربع الثالث

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المبيعة، إلا أن هذه الزيادة قابلها جزئياً ارتفاعٌ في الريع على الإنتاج الذي يُعزى بشكلٍ كبير إلى ارتفاع متوسط معدل الريع الفعلي، الناتج من الارتفاع القوي لأسعار النفط الخام وارتفاع كمية المبيعات.