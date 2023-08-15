أمير الشرقية: المناهج الجديدة ضرورة من ضرورات العصر

وأضاف: "شاهدنا هذا العام، ولله الحمد، مجموعة من طلبتنا في المملكة ذهبوا إلى مؤتمرات دولية، ونافسوا بشرف، وهذه المؤتمرات ليست مجاملة، وكونك تحصل على مراكز متقدمة في هذه المحافل لا يأتي من فراغ، بل يأتي بجهود شباب وشابات لديهم الرغبة الحقيقية للمنافسات لأعلى مستوى، ولله الحمد، عدد كبير من هؤلاء كانوا من تعليم الشرقية وتعليم الأحساء وتعليم حفر الباطن، وبالتالي هذا يثلج الصدر، أننا نجد حب العلم وحب المعرفة موجودان في أبنائنا وبناتنا، وأولياء الأمور هم الركيزة التي نعول عليها أن تزرع هذا الحب وتغرس هذه الرغبة الصادقة في نفوس أبنائنا وبناتنا في كل مجال، ونحن نقول عامًا دراسيًا إن شاء الله مبشرًا".