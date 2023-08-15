أمير الشرقية: المناهج الجديدة ضرورة من ضرورات العصر

أشاد أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بالتطور الذي يشهده التعليم، بما توليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله ـ، من دعم واهتمام كبير.
كما أشاد بسعي القيادة لترسيخ أهمية العلم والمعرفة في مجالات متعددة، والاهتمام بالجوانب التطويرية للتعليم باستمرار، لإيمانها بأن التعليم هو أهم ركيزة في التنمية الشاملة والمستدامة التي تهدف إليها رؤية المملكة الطموحة.
جاء ذلك خلال استضافته، الاثنين، في مجلسه الأسبوعي "الإثنينية" بديوان الإمارة، مديري الجهات الحكومية وجمعًا من المواطنين، ومنسوبي الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية.
ورحب أمير المنطقة الشرقية، في كلمته، برجال التعليم مع بدء العام الدراسي، الذي سينطلق، بإذن الله، بداية الأسبوع المقبل، باستقبال أكثر من 800 ألف طالب وطالبة، في جميع المراحل الدراسية وما دون الجامعي، والمعلمين والمعلمات وإداريين، آملاً أن تكون انطلاقة مباركة وبداية نشطة للعام الدراسي المقبل.
وقال الأمير سعود بن نايف: إن التعليم اليوم، لم يصبح ترفًا، بل أصبح ضرورة أوجبت علينا جميعًا، أن نذهب بكل جدية وعناية واهتمام إلى الحرص على أبنائنا وبناتنا لزرع حب العلم والتعليم في نفوسهم.
وأضاف: "أن المناهج التقليدية أو التي يُعمل بها في السابق باقية، ولكن المناهج الجديدة التي أدخلت بعض اللغات والتعليمات أو العلوم التي لم تكن موجودة في السابق، أصبحت الآن ضرورة من ضروريات العصر".
وتابع: مثلاً الرياضيات بمفهومها القديم لم تعد إحدى المواد التي يمكن أن يحرص الجميع عليها في الوقت الحاضر؛ لأن هناك وسائل توصل إلى عمليات حسابية، وأصبحت عملية بسيطة جدًا ببعض التقنيات الحديثة، وبالتالي لزم علينا أن نتعلم كيف نتعامل مع هذه الآلات، ليس فقط أن يذهب أبناؤنا وبناتنا إلى هذه المدارس فقط كأداء واجب، ومجرد أنه يذهب ويعود في نهاية الدوام دون أن يكتسب معرفة.
وأكد أمير الشرقية، أن هناك فرقًا بين العلم والمعرفة، قائلاً: إذا تعلم الطالب، سيتعلم القراءة والكتابة والمناهج ويحرص على أن يؤدي نهاية السنة امتحانات تحصل على علامات، لكن هل فعلاً اكتسب المعرفة؟ هل فعلاً اطلع وبحث عن ما يصبو إليه بالمستقبل؟ مشددًا على أن لغة التعليم الجديدة هي الجمع بين العلم والمعرفة.
وأضاف: "شاهدنا هذا العام، ولله الحمد، مجموعة من طلبتنا في المملكة ذهبوا إلى مؤتمرات دولية، ونافسوا بشرف، وهذه المؤتمرات ليست مجاملة، وكونك تحصل على مراكز متقدمة في هذه المحافل لا يأتي من فراغ، بل يأتي بجهود شباب وشابات لديهم الرغبة الحقيقية للمنافسات لأعلى مستوى، ولله الحمد، عدد كبير من هؤلاء كانوا من تعليم الشرقية وتعليم الأحساء وتعليم حفر الباطن، وبالتالي هذا يثلج الصدر، أننا نجد حب العلم وحب المعرفة موجودان في أبنائنا وبناتنا، وأولياء الأمور هم الركيزة التي نعول عليها أن تزرع هذا الحب وتغرس هذه الرغبة الصادقة في نفوس أبنائنا وبناتنا في كل مجال، ونحن نقول عامًا دراسيًا إن شاء الله مبشرًا".
كما أكد أمير الشرقية، على أهمية استعدادات إدارة الدفاع المدني في المنطقة وشركة الكهرباء في هذه الأجواء الحارة، قائلاً: "ستكون إن شاء الله على مستوى الحدث، وبالتالي ستكون بداية جيدة مع مراعاة المدارس لتعليمات الأمن والسلامة، والالتزام بها بالشكل الأمثل لهذه الظروف الجوية الحارة جدًا"، داعيًا الله عز وجل، أن يحمي الجميع من كل مكروه، والوقاية خير من العلاج، داعيًا إلى العمل بأسباب الوقاية ليكون عام دراسي، يبدأ بنجاح، وبهمة عالية، بعد التمتع بالإجازة بقسط وافر من الراحة والمتعة.
ودعا في ختام كلمته الله عز وجل، أن يوفق جميع أبنائنا وبناتنا في التعليم العام والأهلي والجامعات الحكومية أو الأهلية، إلى عام دراسي ناجح، وتحقيق ما يصبو إليه ويوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونراهم دائمًا في أفضل مكان، كما يردد دائمًا سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، أنهما يراهنان على الإنسان السعودي وعلى الشاب والشابة السعودية؛ لبناء مستقبل مزدهر فهم الثروة الحقيقية لبلادنا.
كما وجه أمير المنطقة، رسالة قائلاً: "لأبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، أقول لهم إن شاء الله، يكون عامًا دراسيًا موفقًا"، داعيًا إياهم إلى بذل ما يستطيعون من همة وقدرات وإن شاء الله، وسيكون التوفيق حليفهم.
من جهته نوه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، الدكتور سامي العتيبي، في كلمته، إلى الدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع التعليم من قبل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وقال "العتيبي": "يأتي ذلك إيمانًا منهم ومن سموكم الكريم وسمو نائبكم، بأهمية التعليم في بناء الإنسان السعودي عبر تعليمه وتنمية قدراته ومهاراته ليكون شريكًا في التنمية الوطنية المستدامة، وصناعة المستقبل، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وأكد سعي وزارة التعليم وعبر توجيهات وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، من خلال هذه الرؤية الطموحة، إلى تجويد منظومة التعليم والتعلم وعملياتهما، لتكون جديرة وذات كفاءة وإجادة لتعلم أبنائنا وبناتنا الطلبة؛ بما ينعكس إيجابًا على ميداننا التعليمي والتربوي، موضحًا أنه ما كان ليتأتى ذلك إلا بمتابعة مباشرة منه كراعٍ للتعليم بالمنطقة الشرقية.
وأضاف مدير التعليم: "تم التخطيط المسبق لانطلاق العام الدراسي الجديد 1445هـ، في جميع مدارس المنطقة الشرقية، من خلال الإعداد المبكر في تنفيذ خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، عبر عقد العديد من الاجتماعات، وتكوين اللجان، ورسم الخطط الإشرافية والفنية، وتكثيف الجولات الميدانية؛ للوقوف على المباني التعليمية؛ للاطلاع على أبرز الجهود الخاصة بخطة الاستعداد، والتأكد من الجاهزية وتلبية الاحتياج.
وأشار إلى أنه في الأسبوع المقبل، يبدأ العام الدراسي الجديد 1445هـ، في كل مدارسنا بالمنطقة الشرقية، بحضور لــ 821856 طالبًا وطالبة في 3340 مدرسة حكومية وأهلية وعالمية، وبتواجد 60129 معلمًا ومعلمة، يعملون على بناء معارف ومهارات الطلاب والطالبات، وعبر مواد دراسية حديثة تواكب مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وأوضح الدكتور "العتيبي"، أن "مدارس المنطقة بدأت قبل عامين وعبر مواد دراسية حديثة بتعليم اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي، ومواد المهارات الرقمية من الصف الرابع الابتدائي عبر سلسلة مناهج عالمية لدعم طلاب المملكة في مراحل مبكرة، كذلك مواد التربية البدنية والدفاع عن النفس للفتيات، وأيضًا اللغة الصينية كمجال اختياري في بعض المدارس".
ولفت إلى أن العام الجاري 1445هـ، تم التوسع باللغة الصينية كحصص إتقان في غالب مدارس المرحلة الثانوية، في حين بدأ الطلاب والطالبات رحلة جديدة في دراسة مواد حديثة كعلم الأرض والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ومبادئ القانون وتطبيقاته، وإدارة الحملات التسويقية، وإدارة الفعاليات، لتحقيق مقومات الاقتصاد المعرفي ومتطلبات المستقبل ومتغيراته، وسوق العمل.
وأكد الدكتور "العتيبي"، استمرار مدارس المنطقة، في توظيف مكتسبات التعليم الإلكتروني؛ لرفع كفاءة التعليم بشكل "متزامن وغير متزامن"، وبوصول غير مقيد بزمان أو مكان عبر منصات تعلم متعددة كمنصة وتطبيق "روضتي"، ومنصة وتطبيق "مدرستي"، وتطبيق "مصحف مدرستي"، ومنصة "عين الإثرائية"، وشبكة قنوات وزارة التعليم الفضائية التي تشكل جميعها دورًا مؤثرًا في دعم عمليات التعليم والتعلم، وتتيح بدائل وخيارات متنوعة لتعلم طلابنا وطالباتنا.
كما أضاف أن 9903 طلاب وطالبات من التربية الخاصة، يحظون بكل الرعاية والعناية والاهتمام ممن لديهم صعوبات في التعلم، أو فرط في الحركة، أو من لديهم تشتت الانتباه أو إعاقة بصرية أو سمعية أو اضطراب طيف التوحد، أو تعدد في الإعاقات جميعهم يتوفر لهم التعليم الملائم.
كما تتوفر لهم التجهيزات والأدوات وفق خطط دراسية محددة، بالتوازي مع ما يناله الموهوبون والموهوبات من العناية والاهتمام والذي يبلغ عددهم 36273 موهوبًا وموهوبة.
وأفاد بأنه يستفيد من المكافآت والإعانات لذوي الإعاقة الجسمية والصحية 16019 طالبًا وطالبة من طلاب التعليم العام.
وقال الدكتور "العتيبي": إن حركة نقل المعلمين والمعلمات التي أجريت وفق ضوابط نقل مُعلنة وعادلة وشفافة شملت 3620 معلمًا ومعلمة، وحققت 51% من رغبات طالبي النقل من المعلمين والمعلمات.
ولفت إلى أن مدارس الشرقية، تستقبل عبر التوظيف التعاقدي 1272 معلمًا جديدًا ومعلمة جديدة في المنطقة، إضافة إلى أن إدارة تعليم الشرقية تسعى لافتتاح 40 مبنى مدرسيًا جديدًا، خلال العام الدراسي الجاري.
في حين تم تنفيذ 1634 زيارة لصيانة مدارس المنطقة لمباني قائمة، مع الاستمرار في تقديم خدمة النقل المدرسي عبر حافلات نقل حديثة يستفيد منها 116514 طالبًا وطالبة بما يضمن سلامة الطلاب والطالبات.
وفي ختام كلمته قدم مدير عام التعليم بالشرقية، الشكر لأمير المنطقة ونائبه على الدعم المتواصل للمسيرة التعليمية بالمنطقة، ولشركاء النجاح من جميع الجهات والقطاعات الحكومية وغير الحكومية الداعمة والمتكاملة مع تعليم الشرقية لضمان انطلاقة عام دراسي جاد وفاعل.
بعد ذلك شاهد أمير الشرقية، والحضور، عرضًا مرئيًا عن استعداد تعليم المنطقة، لانطلاق العام الدراسي الجديد 1445هـ، وفقًا لما خطط له.