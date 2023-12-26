"الممطرة الـ 6" تتوسّع وتستمر أياماً.. "الحصيني": مقبلون على أجواء باردة وسيول

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه يتوقع بحسب النماذج العددية للطقس أن تتوسّع الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم ١٤٤٥هـ وتستمر أياماً عدة.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الحالة الجوية الممطرة السادسة عنوانها الديم على الوسطى والشمالية والشرقية مصحوبة بالرعد أحياناً مع انخفاض في الحرارة.
وأضاف: "بمعنى أننا مقبلون على أجواءٍ باردة وماطرة مع فرصة سيول وحبات بَرَد -إن شاء الله- على ما سبق من المناطق، بينما رعدي على القطاعيْن الغربي والجنوبي من المملكة مع فرصة سيول وحبات بَرَد.