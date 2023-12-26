"الممطرة الـ 6" تتوسّع وتستمر أياماً.. "الحصيني": مقبلون على أجواء باردة وسيول

وأضاف: "بمعنى أننا مقبلون على أجواءٍ باردة وماطرة مع فرصة سيول وحبات بَرَد -إن شاء الله- على ما سبق من المناطق، بينما رعدي على القطاعيْن الغربي والجنوبي من المملكة مع فرصة سيول وحبات بَرَد.