4 ضبطيات.. إحباط تهريب وترويج كميات من المخدرات في جازان وعسير وحائل

نفّذت دورياتُ حرس الحدود ومديرية مكافحة المخدرات أربعَ عمليات أمنية في جازان وعسير وحائل، أسفرت عن منع تهريب وترويج كميات من المخدرات.
وفي التفاصيل: قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على "5" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم "150" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقّهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي الضربة الثانية أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريبَ "239,500" قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
أما في الواقعة الثالثة فقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على "3" مواطنين بمنطقة حائل؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وشهدت العملية الأمنية الرابعة قيام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة جازان؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.