السودان.. "إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لرعاية الأيتام وأسرهم

من ناحية أخرى، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك لتوفير المياه الصالحة للشرب في جمهورية السودان مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، يستفيد منها 60 ألف فرد، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.