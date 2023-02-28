السودان.. "إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لرعاية الأيتام وأسرهم

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لرعاية الأيتام وأسرهم في الولايات الشرقية بالسودان، يستفيد منها 900 يتيم ويتيمة، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.
ووقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام للمركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.
وسيجري بموجب الاتفاقية توفير الدعم الاجتماعي والحياة الكريمة للأطفال الأيتام وأسرهم من محدودي الدخل أو عديمي الدخل في ولايات البحر الأحمر وكلاس والقضارف شرق السودان.
ويأتي المشروع استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأيتام في الدول المتضررة.
من ناحية أخرى، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك لتوفير المياه الصالحة للشرب في جمهورية السودان مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، يستفيد منها 60 ألف فرد، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.
ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز .
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء 24 محطة سقيا مياه متكاملة في عدة ولايات سودانية، وضمان الوصل المستدام للمياه الآمنة للشرب وأنشطة المنزل، ورفع قدرة المجتمع المستفيد لإدارة آبار المياه.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة المعنية بتطوير قطاع المياه والإصحاح البيئي في الدول ذات الاحتياج.