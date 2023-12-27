المملكة تنال شهادة الاعتراف بخلو المنتجات الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية من "الصحة العالمية"

وبدأت رحلة "الغذاء والدواء" في خفض الدهون المتحولة منذ العام 2015 م، وذلك بعد إصدار اللائحة الفنية السعودية "2483 SFDA. FD " والتي تنص على حدود معينة للدهون المتحولة في الزيوت والدهون والمنتجات الغذائية الأخرى المستوردة أو المصنعة محليًا، وعقب ذلك تم إجراء مسح على المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية وتحليل محتواها من الدهون المتحولة، إذ بلغت نسبة التزام المنتجات الغذائية ما يقارب 94%، وفي العام 2020م منعت الهيئة استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا.