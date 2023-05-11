ندوة تدريبية... صحافيون سعوديون يتخصّصون في الإعلام البيئي ويتدرّبون على الأزمات الإعلامية

من جهته أكد المحاضر الدولي جورج كوتسوليوس، أهمية الدعم المقدم للصحافي السعودي؛ لأن ذلك سينعكس حتمًا على رفع الوعي بشأن البيئة، ومن ثم تحقيق أهداف التنمية، لاسيما حينما تُقدَّم المعلومات من صحافيين يملكون الخبرة والدراية الكافية، وممن هم على استعداد تام للتعامل مع أي حدث طارئ يخص البيئة.