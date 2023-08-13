عملية الأربع ساعات تسفر عن استخراج قطعة مغناطيسية من داخل أمعاء خمسيني بمكة

ونظراً لعدم استقرار الوضع الصحي للمريض تم تنويمه بقسم العناية المركزة، وتم اتخاذ القرار بإجراء تدخّل جراحي عبارة عن عملية استكشافية للبطن؛ وذلك لاستخراج الجسم الغريب، وبفضل الله تمكّن الفريق الجراحي من استخراج قطعة مغناطيسية من داخل الأمعاء والتي أدت إلى التصاقات شديدة بالأمعاء مع التفاف حول الشرايين نتج عنه انقطاع التروية الدموية، وتعفّن جزء من الأمعاء، وتم استئصال الجزء المتعفن بطول 80 سم.