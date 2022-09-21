"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية مالطا بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للرئيس جورج فيلا، رئيس جمهورية مالطا؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.