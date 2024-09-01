الهطولات تزداد وانتبهوا من التكييف.. "الحصيني" عن سبتمبر: عد تنازلي للصيف!

قال الباحث في الطقس العضو المؤسس بلجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم الأحد هو بداية شهر سبتمبر؛ مشيرًا إلى أن شهر سبتمبر هو الشهر رقم 9 في شهور السنة الميلادية، وهو بداية العد التنازلي لنهاية الصيف وبداية الخريف.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الأجواء في شهر سبتمبر لطيفة ليلًا وحارة وسط النهار، وفيه بداية تحرك المنخفضات الجوية خاصة شمالًا، وتزداد فرصة الأمطار على الجنوبية والغربية وشمال المملكة.
وأضاف: "أحيانًا تمتد الأمطار فيه إلى الوسطى، ويوافق معظمه ربيع الأول هذا العام، وفيه بداية فصل الخريف فعليًّا وفلكيًّا، وفيه يبدأ صرام النخيل مع تقدم الأيام".
وتابع: "فيه موسم الصفري، ويكثر فيه أمراض الزكام والأنفلونزا، انتبهوا من التكييف، وخففوا من مؤشر التبريد، وفيه يتناقص النهار لحساب الليل".