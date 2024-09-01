الهطولات تزداد وانتبهوا من التكييف.. "الحصيني" عن سبتمبر: عد تنازلي للصيف!

قال الباحث في الطقس العضو المؤسس بلجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم الأحد هو بداية شهر سبتمبر؛ مشيرًا إلى أن شهر سبتمبر هو الشهر رقم 9 في شهور السنة الميلادية، وهو بداية العد التنازلي لنهاية الصيف وبداية الخريف.