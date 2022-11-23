"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاءٍ من المرتفعات ومناطق تبوك والجوف وحائل والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع يصل إلى مترين مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة تصل إلى 35 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف مائج.