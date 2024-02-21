34 ْو4 ْمئوية.. "مكة المكرّمة" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة لليوم، ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة.
وأوضح المركز، أن مكة المكرّمة سجّلت أعلى درجة حرارة 34 ْمئوية، فيما سجّلت طريف أقل حرارة بـ 4 درجات فقط، مع استمرار طقسٍ مستقرٍ بوجهٍ عام على معظم مناطق المملكة، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والحدود الشمالية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في شرورة 32 ْمئوية، وجازان 31 درجة، تليهما المدينة المنوّرة وجدة وبيشة 30 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 4 ْمئوية، تليها القريات 5 درجات، ثم تبوك والسودة 6 ْمئوية،
وسجّلت رفحاء والقريات والسودة أعلى نسبة رطوبة 95%.