7.5 ملايين.. إجمالي حركة عبور المركبات على طـرق المملكة خلال أسبوع

كشفت الهيئة العامة للطرق، عن إجمالي حركة عبور المركبات على الـطـرق خلال الأسبـوع الماضي، والتي بلغت أكثر من 7.5 ملايين مركبة.
وتصدرت طرق منطقة مكة المكرمة بأكثر من 2.7 مليون مركبة، تليها طرق الرياض بأكثر من 1.1 مليون ثم المنطقة الشرقية مليون مركبة.
وفي المركز الرابع حلت طرق المدينة المنورة بإجمالي أكثر من 611 ألف مركبة ثم القصيم 524 ألفًا، وعسير 319 ألفًا، وتبوك 235 ألف مركبة، وحائل 226 ألفًا.
وأوضحت هيئة الطرق في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس" أن إجمالي حركة عبور المركبات على طرق الجوف تخطت 162 ألفًا، ونجران 141 ألفًا، ثم الحدود الشمالية 125 ألفًا، وجازان 122 ألفًا، ثم الباحة 110 آلاف.