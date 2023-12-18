7.5 ملايين.. إجمالي حركة عبور المركبات على طـرق المملكة خلال أسبوع

وأوضحت هيئة الطرق في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس" أن إجمالي حركة عبور المركبات على طرق الجوف تخطت 162 ألفًا، ونجران 141 ألفًا، ثم الحدود الشمالية 125 ألفًا، وجازان 122 ألفًا، ثم الباحة 110 آلاف.